Сравнение дубровского и сильвио

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Сходство персонажей Андрей Гаврилович Дубровский и Кирила Петрович Троекуров были ровесниками и начинали свой жизненный путь с равных позиций. В прошлом они были товарищами по службе. Оба были женаты по любви, но остались вдовцами. У Дубровского был единственный сын Владимир, а у Троекурова — дочь Маша. Между ними было немало общего. Они были представителями одного сословия и получили схожее воспитание. Некоторая схожесть прослеживается и в их характерах и наклонностях. Например, оба любили охоту.