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Префікс і суфікс до слова колосся
Українська мова
Префікс і суфікс до слова колосся
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Префіксу в цьому слові немає. А суфікс- колос"С"я
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