Помогите пожалуйста номер 4, 5, 6

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4 ) В первой четверти века выяснилось, что подворный принцип налогообложения не принёс ожидаемого увеличения поступления податей. В целях повышения своих доходов помещики сселяли несколько крестьянских семей на один двор. В результате, во время переписи в 1710 году выяснилось, что число дворов с 1678 года сократилось на 20% (вместо 791 тыс. дворов в 1678 году - 637 тыс. в 1710). Поэтому был введён новый принцип обложения. В 1718 - 1724 гг. осуществляется перепись всего податного населения мужского пола независимо от возраста и работоспособности. Все лица, внесённые в эти списки (“ревизские сказки”), должны были платить по 74 коп. подушной подати в год. В случае смерти записанного подать продолжали платить до следующей ревизии семья умершего или община, в которую он входил. Кроме того, все податные сословия, за исключением помещичьих крестьян, платили государству по 40 коп. “оброка”, что должно было уравновесить их повинности с повинностями помещичьих крестьян. Переход к подушному обложению увеличил цифру прямых налогов с 1.8 до 4.6 млн. , составляя более половины бюджетного прихода (8.5 млн.) . Подать была распространена на целый ряд категорий населения, которые её до этого не платили: холопов, “гулящих людей”, однодворцев, черносошенное крестьянство Севера и Сибири, нерусских народов Поволжья, Приуралья и др. Все эти категории составляли сословие государственных крестьян, и подушная подать для них была феодальной рентой, которую они платили государству. Введение подушной подати увеличило власть помещиков над крестьянами, так как представление ревизских сказок и сбор подати был поручен помещикам. Наконец, помимо подушной подати, крестьянин платил огромное количество всевозможных налогов и сборов, призванных пополнить казну, опустевшую в результате войн, создания громоздкого и дорогостоящего аппарата власти и управления, регулярной армии и флота, строительства столицы и других расходов. Кроме этого государственные крестьяне несли повинности: дорожную - по строительству и содержанию дорог, ямскую - по перевозке почты, казённых грузов и должностных лиц и т. д. Итак, в конце царствования Петра Великого очень многое изменилось в жизни сословий. Дворяне стали иначе служить. Горожане получили новое устройство и льготы. Крестьянство стало иначе платить и на частных землях слилось с холопами. А государство продолжало смотреть на сословия также, как и ранее. Оно определяло их жизнь повинностью, а не правом. Все подданные жили не для себя, а “для государева и земского дела”, должны были быть послушным орудием в руках государства.