Слова каких частей речи можно связать по смыслу и грамматически составив предлож??ния???

Русский язык
Слова каких частей речи можно связать по смыслу и грамматически составив предлож??ния???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посетить живой уголок, посетить интересный музей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите срочно по Русскому, составить рассказ
Ответить
Математика
Ребята помогите сделать математику пожалуйста (5) класс
Ответить
Математика
На полянке паслось 14 коров их было на 12 меньше , чем овец . сколько овец паслось на полянке? решите пожалуйста!!!! обязательно условие, решение, ...
Ответить
Физика
Медная и алюминиевая детали имеют одинаковые объемы. Найдите массы этих деталей, ??сли масса медной на 50 г больше алюминиевой.
Ответить
Информатика
Программы паскаль! 1)Найдите произведение чисел, кратных 7, от 1 до 70 2)Найдите кол??чество количество нечётных чисел от 0 до 1000
Ответить