Помогите пожалуйста составить программу для этой задачи в паскале... уличный прод??вец газет получает a рублей с продажи каждой из первых 50 газет. С продаж каждой из остальных газет он получает на 20% больше. разработайте прог...

Информатика

Помогите пожалуйста составить программу для этой задачи в паскале... уличный прод??вец газет получает a рублей с продажи каждой из первых 50 газет. С продаж каждой из остальных газет он получает на 20% больше. разработайте программу,которая вычислит заработок продавца,если он продает за день 200 газет.

Автор: Гость