Помогите пожалуйста составить программу для этой задачи в паскале... уличный прод??вец газет получает a рублей с продажи каждой из первых 50 газет. С продаж каждой из остальных газет он получает на 20% больше. разработайте прог...
Информатика
Помогите пожалуйста составить программу для этой задачи в паскале... уличный прод??вец газет получает a рублей с продажи каждой из первых 50 газет. С продаж каждой из остальных газет он получает на 20% больше. разработайте программу,которая вычислит заработок продавца,если он продает за день 200 газет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program prodavec; var a:integer; b:real;z:real; begin writeln('Введите цену за одну из 50 первых газет.'); readln(a); b:=(a*20/100)+a; z:=(a*50)+(150*b); writeln('Заработок продавца за продажу 200 газет=',z) end.
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