Каким арифметическим действием находится неизвестное в уравнении 482/х=2
Математика
Каким арифметическим действием находится неизвестное в уравнении 482/х=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
482:х=2 х=482:2 х=241. Находится делением. Ответ: деление
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