В Детском Мире продавали двухколесные и трехколесные велосипеды. Миша перечитал ??се рули и колеса.Получилось 12 рулей и 27 колес. Сколько трёхколёсных велосипедов продавали в Детском мире. запиши решение и ответ .
Математика
В Детском Мире продавали двухколесные и трехколесные велосипеды. Миша перечитал ??се рули и колеса.Получилось 12 рулей и 27 колес. Сколько трёхколёсных велосипедов продавали в Детском мире. запиши решение и ответ .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*2=24 27-24=3 12-3=9(в)двухколесных ответ:продовали 9 трехколесных велосипедов
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