В Детском Мире продавали двухколесные и трехколесные велосипеды. Миша перечитал ??се рули и колеса.Получилось 12 рулей и 27 колес. Сколько трёхколёсных велосипедов продавали в Детском мире. запиши решение и ответ .

Математика

В Детском Мире продавали двухколесные и трехколесные велосипеды. Миша перечитал ??се рули и колеса.Получилось 12 рулей и 27 колес. Сколько трёхколёсных велосипедов продавали в Детском мире. запиши решение и ответ .

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