Помогите решить 4 задание, пожалуйста. Напишите решение, хочу разобраться как решать. Спасибо
Физика
Помогите решить 4 задание, пожалуйста. Напишите решение, хочу разобраться как решать. Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L=0.4 м v=10 м/с α=30° Е=2 В В=,E=B*L*v*sin αB=E/(L*v*sin α)=2/(0.4*10*0.5)=1 Тл============
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