Какого спряжения глагол трепещет помогите плиз
Русский язык
Какого спряжения глагол трепещет помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-ого спряжения глагол трепещет
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