Какого спряжения глагол трепещет помогите плиз

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Какого спряжения глагол трепещет помогите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-ого спряжения глагол трепещет
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