Можно ли по автобиографическим художественным произведениям изучать историю?
Литература
Можно ли по автобиографическим художественным произведениям изучать историю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да потому что её узнают
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