Выпиши слова, в которых все согласные звуки твердые ;карандаш :линейка ;пенал ;книга ;тетрадь;азбука.
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Выпиши слова, в которых все согласные звуки твердые ;карандаш :линейка ;пенал ;книга ;тетрадь;азбука.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова в которых все согласные звуки твёрдые : карандаш; азбука.
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