Выпиши слова, в которых все согласные звуки твердые ;карандаш :линейка ;пенал ;книга ;тетрадь;азбука.

Русский язык

Выпиши слова, в которых все согласные звуки твердые ;карандаш :линейка ;пенал ;книга ;тетрадь;азбука.

Автор: Гость