Переведите пожалусто! 1)Вы хорошо провели отдых на даче? 2)Ягода в саду уже поспела? 3)Трава в поле позеленела? 4)Вы уже собирали грибы? 5)Красивая ли там природа? 6) В лесу чистый воздух? 7)Глубокое ли здесь озеро?

Қазақ тiлi

Переведите пожалусто! 1)Вы хорошо провели отдых на даче? 2)Ягода в саду уже поспела? 3)Трава в поле позеленела? 4)Вы уже собирали грибы? 5)Красивая ли там природа? 6) В лесу чистый воздух? 7)Глубокое ли здесь озеро?

Автор: Гость