Переведите пожалусто! 1)Вы хорошо провели отдых на даче? 2)Ягода в саду уже поспела? 3)Трава в поле позеленела? 4)Вы уже собирали грибы? 5)Красивая ли там природа? 6) В лесу чистый воздух? 7)Глубокое ли здесь озеро?
Қазақ тiлi
Переведите пожалусто! 1)Вы хорошо провели отдых на даче? 2)Ягода в саду уже поспела? 3)Трава в поле позеленела? 4)Вы уже собирали грибы? 5)Красивая ли там природа? 6) В лесу чистый воздух? 7)Глубокое ли здесь озеро?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Егер сіз бақшасында ел 2) жидек жақсы демалыс болды қазірдің өзінде пісіп? 3) шөп бақшасында жасыл айналды? 4) Егер сіз әлдеқашан саңырауқұлақтарды жинаған? 5) бар әдемі табиғаты ма? 6) орман таза ауада, 7) мұнда терең көл ме?
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