Горючие полезное ископаемое образующееся в условиях болот из отмерших остатков растений - это...
Окружающий мир
Горючие полезное ископаемое образующееся в условиях болот из отмерших остатков растений - это...
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Торф-Правильный ответ
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