1) Среднее арифметическое четырёх чисел 1,4. А среднее арифметическое трёх других чисел 2,1. Найдите среднее арифметическое этих семи чисел. 2) Среднее арифметическое двух чисел 1,36. Одно число в 2,4 раза меньше другого. Н...
Математика
1) Среднее арифметическое четырёх чисел 1,4. А среднее арифметическое трёх других чисел 2,1. Найдите среднее арифметическое этих семи чисел. 2) Среднее арифметическое двух чисел 1,36. Одно число в 2,4 раза меньше другого. Найдите эти числа Прошу помогите((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сумма 4 чисел: 4 * 1,4 = 5,6 Сумма 3 чисел: 3 * 2,1 = 6,3 Сумма 7 чисел: 5,6 + 6,3 Среднее арифметическое 7 чисел: (5,6 + 6,3):7 = 0,8 + 0,9 = 1,7 2) (x + y) : 2 = 1,36 2,4x = y ------------------------ x + y = 1,36 *2 x + y = 2,72 x + 2,4x = 2,72 3,4x = 2,72 x = 0,8 y = 2,4x = 1,92 Среднее арифметическое: (0,8 + 1,92) : 2 = 1,36 = OK x = 0,8 y = 1,92 Решение с одной неизвестной x: x = 1 числo 2,4x = 2 числo (x + 2,4x) : 2 = 1,36 3,4x = 2,72 x = 0,8 2,4x = 1,92 OK?
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