1) Среднее арифметическое четырёх чисел 1,4. А среднее арифметическое трёх других чисел 2,1. Найдите среднее арифметическое этих семи чисел. 2) Среднее арифметическое двух чисел 1,36. Одно число в 2,4 раза меньше другого. Н...

Математика

1) Среднее арифметическое четырёх чисел 1,4. А среднее арифметическое трёх других чисел 2,1. Найдите среднее арифметическое этих семи чисел. 2) Среднее арифметическое двух чисел 1,36. Одно число в 2,4 раза меньше другого. Найдите эти числа Прошу помогите((

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