СН3СООН+?=gt;СН3СООК+? Вставьте, пожалуйста, вместо знаков вопроса вещества
Химия
СН3СООН+?=gt;СН3СООК+? Вставьте, пожалуйста, вместо знаков вопроса вещества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3COOH+KOH= CH3COOK+ H2O
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