Каким будет коэффициент полезного действия ядерной электростанции если добавленная электрическая мощность 1000 MW а тепловая мощность 3000 МW? Пожалуйста!!!

Физика
Каким будет коэффициент полезного действия ядерной электростанции если добавленная электрическая мощность 1000 MW а тепловая мощность 3000 МW? Пожалуйста!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000/3000*10% = 33%....................................
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