Каким будет коэффициент полезного действия ядерной электростанции если добавленная электрическая мощность 1000 MW а тепловая мощность 3000 МW? Пожалуйста!!!

Физика

Каким будет коэффициент полезного действия ядерной электростанции если добавленная электрическая мощность 1000 MW а тепловая мощность 3000 МW? Пожалуйста!!!

Автор: Гость