Каким синонимом можно заменить глагол светлеет, в предложение: Светлеет туманная даль. Пожалуйста подскажите!!!

Русский язык

Каким синонимом можно заменить глагол светлеет, в предложение: Светлеет туманная даль. Пожалуйста подскажите!!!

Автор: Гость