Каким синонимом можно заменить глагол светлеет, в предложение: Светлеет туманная даль. Пожалуйста подскажите!!!
Русский язык
Каким синонимом можно заменить глагол светлеет, в предложение: Светлеет туманная даль. Пожалуйста подскажите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сияет - это слово синоним
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