Помогите пожалуйста срочно нужны 46, 47 задание!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

1)45+45=90 общее кол-во 90-36=54 осталось после ужина 54/3=18 в каждом пакете 2) 5*2 = 10 столько он дал белочкам 3*3=9 столько он дал ежикам 50-10-9=31 осталось у Хрюши