Помогите пожалуйста срочно нужны 46, 47 задание!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Помогите пожалуйста срочно нужны 46, 47 задание!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45+45=90 общее кол-во 90-36=54 осталось после ужина 54/3=18 в каждом пакете 2) 5*2 = 10 столько он дал белочкам 3*3=9 столько он дал ежикам 50-10-9=31 осталось у Хрюши
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ИЗ ПОСЕЛКА ВЫШЛИ ОДНОВРЕМЕННО ДВА ПЕШЕХОДА И ПОШЛИ В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ.сРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ОДНОГО ПЕШЕХОДА 5 КМ/Ч,ДРУГОГО-4КМ/Ч.нА КАКОМ РА...
Физика
Камень объёмом 3005 см в кубе находиться в воде, плотность которой 1000 кг\м в кубе. Определите выталкевающую силу, действующую на камень.
Алгебра
Помогите пж!!!Расстояние между городами А и В равно 244км.Из А в Б выехал автобус,а через 36мин ему навстречу из Б в А выехал автомобиль со скорост...
Алгебра