Камень объёмом 3005 см в кубе находиться в воде, плотность которой 1000 кг\м в кубе. Определите выталкевающую силу, действующую на камень.

Физика

Камень объёмом 3005 см в кубе находиться в воде, плотность которой 1000 кг\м в кубе. Определите выталкевающую силу, действующую на камень.

Автор: Гость