Камень объёмом 3005 см в кубе находиться в воде, плотность которой 1000 кг\м в кубе. Определите выталкевающую силу, действующую на камень.

Физика
Камень объёмом 3005 см в кубе находиться в воде, плотность которой 1000 кг\м в кубе. Определите выталкевающую силу, действующую на камень.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fвыт=р*V*g=1000*0,5*10=5 кН ,килоньютон
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