Каким способом образовано слово расход?
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Каким способом образовано слово расход?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
приставка - рас. корень - ход.
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