Составьте предложения:цветут,в,яблони,весеннем,саду,белые,шмели,над,летают,лёгки??, нежными,ветер.
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Составьте предложения:цветут,в,яблони,весеннем,саду,белые,шмели,над,летают,лёгки??, нежными,ветер.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В весеннем саду цветут белые, нежные яблони. Легкие шмели летают .(куда слова над и ветер я не знаю)
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