Какими правами обладал греческий гражданин?
История
Какими правами обладал греческий гражданин?
Ответ(ы):
Гость:
====================================================== - Право на земельную собственность -Участие в защите родных рубежей - Участие в политической жизни, то есть в управлении общества ======================================================
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