Среднее арифметическое двух чисел равно 185.Если одно из них разделить на другое, т?? в частном получим 2 и в остатке 40.Найдите эти числа. ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПОЖАЛУЙСТА
Математика
Среднее арифметическое двух чисел равно 185.Если одно из них разделить на другое, т?? в частном получим 2 и в остатке 40.Найдите эти числа. ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х и у данные числа.Используя условие задачи,получим систему уравнений {1/2(x+y)=185,x=2y+40; {x+y=370,x=2y+40; Решим методом подстановки. 2y+40+y=370, 2у+у=370-40, 3у=330, у=110. у=110,х=2y+40=2*110+40=220+40=260 110 и 260 данные числа.
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