Среднее арифметическое двух чисел равно 185.Если одно из них разделить на другое, т?? в частном получим 2 и в остатке 40.Найдите эти числа. ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПОЖАЛУЙСТА

Математика

Среднее арифметическое двух чисел равно 185.Если одно из них разделить на другое, т?? в частном получим 2 и в остатке 40.Найдите эти числа. ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость