Помогите пожалуйста! С объяснением пожалуйста!

Алгебра
Помогите пожалуйста! С объяснением пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Значит смотри. 2х-1 это "а". То, что в скобках - это "b". 2 - это "с". Чтобы найти "b" нужно "а" возвести в степень "с". То есть .
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