Какое будет действительное причастие в прошедшем времени? С суффиксом -вш-
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Какое будет действительное причастие в прошедшем времени? С суффиксом -вш-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увянуть - увянувший(суффикс-ВШ),увядший(суффикс-ш)
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