Какое число обратно числу 5,375? а)4/21 б)43/8 в)8/43 г)21/4
Математика
Какое число обратно числу 5,375? а)4/21 б)43/8 в)8/43 г)21/4
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