Какое давление оказывает мальчик если его вес 50 кг,а площадь подошв его ботинок 200??м3?
Физика
Какое давление оказывает мальчик если его вес 50 кг,а площадь подошв его ботинок 200??м3?
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