.Какое давления создает 1 кг метана СН4 в баллоне емкостью 0.7 м3 при температуре 280 К? решите задачу по физике

Физика
.Какое давления создает 1 кг метана СН4 в баллоне емкостью 0.7 м3 при температуре 280 К? решите задачу по физике
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