.Какое давления создает 1 кг метана СН4 в баллоне емкостью 0.7 м3 при температуре 280 К? решите задачу по физике

Физика

.Какое давления создает 1 кг метана СН4 в баллоне емкостью 0.7 м3 при температуре 280 К? решите задачу по физике

Автор: Гость