Какое грамматическое значение выражает окончание выделенного слов течет ,течь , текла
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Какое грамматическое значение выражает окончание выделенного слов течет ,течь , текла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматическое значение - время глагола. Течёт - означает, что действие происходит в настоящий момент, наст.вр.; течь - глагол неопределенной формы; текла - действие происходило в прошлом, прош.вр.
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