Какое грамматическое значение выражает окончание выделенного слов течет ,течь , текла

Русский язык
Какое грамматическое значение выражает окончание выделенного слов течет ,течь , текла
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматическое значение - время глагола. Течёт - означает, что действие происходит в настоящий момент, наст.вр.; течь - глагол неопределенной формы; текла - действие происходило в прошлом, прош.вр.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Доберіть антоніми до слів смутками, вечори, одлітають, холодному, ясному...
Ответить
Русский язык
Составьте с данными ниже словами словосочетания разных видов связи ( Согласовани??, Управление, Примыкание) Площадь,работа, газета, комната, вре...
Ответить
Алгебра
Объясните, как решать. Поэтапно. Номер 8.1 под буквой В и Г
Ответить
Математика
Разделите с остатком . Номер 24 Хочу проверить правильность своего ответа
Ответить
История
Причина восстания под предводительством И. Болотникова?
Ответить