Разделите с остатком . Номер 24 Хочу проверить правильность своего ответа
Математика
Разделите с остатком . Номер 24 Хочу проверить правильность своего ответа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
158 : 7 = 22 целых 4/7 605 : 8 = 75 целых 5/8 527 : 28 = 15 целых 7/28 - сокращаем 15 ц. 1/4 675 : 32= 21 ц 24/31 904: 68= 13 ц 20/68 сокращаем 13 ц 5/17 396 : 89= 4 ц 40/89
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