Разделите с остатком . Номер 24 Хочу проверить правильность своего ответа

Математика
Разделите с остатком . Номер 24 Хочу проверить правильность своего ответа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
158 : 7 = 22 целых 4/7 605 : 8 = 75 целых 5/8 527 : 28 = 15 целых 7/28 - сокращаем 15 ц. 1/4 675 : 32= 21 ц 24/31 904: 68= 13 ц 20/68 сокращаем 13 ц 5/17 396 : 89= 4 ц 40/89
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Причина восстания под предводительством И. Болотникова?
Ответить
Обществознание
Ответьте на вопросы, за ранее спасибо Что составляет духовный мир человека? Что такое мышление? Чем чувства человека отличаются от его эмоций?
Ответить
Литература
Главные города в романе Красное и чёрное. чем в них занимался Жульен.
Ответить
Другие предметы
Кто любит лимон пиши я кто не любит лимон пишити не я!
Ответить
Русский язык
Сократить текст до 70 слов ровно.номер 144 учебник Просвещение 5класс 4- издание
Ответить