Причина восстания под предводительством И. Болотникова?
История
Причина восстания под предводительством И. Болотникова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Усиление эксплуатации крестьян в конце 16 века(установление заповедных лет, пятилетний сыск беглых крестьян, отмена кабальных холопов на погашение долгов, установление принципа службы до конца жизни господину)
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