Составьте с данными ниже словами словосочетания разных видов связи ( Согласовани??, Управление, Примыкание) Площадь,работа, газета, комната, время , луч, учеба, компьютер

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Составьте с данными ниже словами словосочетания разных видов связи ( Согласовани??, Управление, Примыкание) Площадь,работа, газета, комната, время , луч, учеба, компьютер
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Автор: Гость
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Гость:
Городская площадь площадь революции тяжёлая работа работа за компьютером молодежная газета читать газету вслух светлая комната наше время солнечный луч луч в комнате мой компьютер играть на компьютере 
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