Какое явление природы можно наблюдать в любое время года? 1) листопад 2) полнолуни?? 3) появление проталин 4) набухание почек Какое свойство воздуха позволяет видеть окружающие нас предметы? 1) бесцветность 2) упругость 3) п...

Окружающий мир

Какое явление природы можно наблюдать в любое время года? 1) листопад 2) полнолуни?? 3) появление проталин 4) набухание почек Какое свойство воздуха позволяет видеть окружающие нас предметы? 1) бесцветность 2) упругость 3) прозрачность 4) подвижность Вселенная - это... 1) все планеты, обращающиеся вокруг Солнца 2) Земля и её спутник Луна 3) звёзды и планеты, которые наблюдают астрономы. 4) необъятное пространство со звёздами, планетами и другими небесными телами.

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