Какое явление природы можно наблюдать в любое время года? 1) листопад 2) полнолуни?? 3) появление проталин 4) набухание почек Какое свойство воздуха позволяет видеть окружающие нас предметы? 1) бесцветность 2) упругость 3) п...
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Какое явление природы можно наблюдать в любое время года? 1) листопад 2) полнолуни?? 3) появление проталин 4) набухание почек Какое свойство воздуха позволяет видеть окружающие нас предметы? 1) бесцветность 2) упругость 3) прозрачность 4) подвижность Вселенная - это... 1) все планеты, обращающиеся вокруг Солнца 2) Земля и её спутник Луна 3) звёзды и планеты, которые наблюдают астрономы. 4) необъятное пространство со звёздами, планетами и другими небесными телами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) полнолуние 4) необъятное пространство со звездами, планетами и другими небесными телами
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