Попробуй составить загадки о весне,солнце, ручейке

Русский язык
Попробуй составить загадки о весне,солнце, ручейке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В это время года тает снег везде! Распускаются цветочки, прилетают птицы! Что за время это года? ( весна) Он маленький и мокренький, течет себе по полю( ручей)
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