Какое количество энергии выделит вода массой 2 кг при охлаждении от 100 до 0°С? С формулами и дано.

Гость: Гость:

Q1=c*m1*(t2 - t1) ( для воды) ( с-удельная теплоемкость воды=4200Дж/кг*град, m1-масса воды=2кг, t1-начальная температура воды=100 град, t2 -конечная температура воды=0град) Q1=4200*2*( 0 - 100)= - 840000Дж. (минус, так как энергия выделяется) . Пар сначала сконденсируется Q2= - r*m2. ( r -удельная теплота парообразования воды=2300000Дж/кг, m2 -масса пара) Q2= - 2300000*2= - 4600000Дж. и еще образовавшаяся вода остынет до 0. ( Q1). Q3=Q1+Q2. ( для пара) Q2= - 840000 - 4600000= - 5440000Дж. Если взять по модулю, то Q1=840кДж. ( для воды) Q3= 5440кДж. ( для пара).