Какое положение у государства Панама относительно условных линий на карте? помо??ите пожалуйста!
География
Какое положение у государства Панама относительно условных линий на карте? помо??ите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Координаты Панамы 9градусов с.ш ,и 79градусов з.д ))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите решить геометрию пожалуйста дано : a||b , секущая <1= 4 <2 найдите <1 и <2 и задача 2 на рисунке
Геометрия
В правильном пятиугольнике ABCDE диагонали AC и BE пересекаются в точке О .BO =2.Найдите ??торону пятиугольника.
Литература