Какое пропущенное число нужно вставить в равенство 6+?lt;7
Математика
Какое пропущенное число нужно вставить в равенство 6+?lt;7
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0 или 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
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