Какое пропущенное число нужно вставить в равенство 6+?lt;7

Математика
Какое пропущенное число нужно вставить в равенство 6+?lt;7
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0 или 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста загадку про берёзу
Ответить
Английский язык
1) India has been an independent country since/for ... 1945; the end of World War II; the last five decades; more than 50 years. 2) Our compan...
Ответить
Русский язык
Окончания слов. Шёпот, тьма, серебро, мрак, темнота, оттепель.
Ответить
История
1) Реламент относительно крестьян в Бессарабии 2) Получение права на переселение к??естьян Трансильвании 3) Отмена Константином Маврокордатом крепо...
Ответить
Математика
Скорость машины по шоссе 80км/ч что составляет 40/3 ее скорости по бездорожью. На ско??ько часов быстрее машина проедет 300км чем 30км по бездорожью?
Ответить