Окончания слов. Шёпот, тьма, серебро, мрак, темнота, оттепель.

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Окончания слов. Шёпот, тьма, серебро, мрак, темнота, оттепель.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шепот - нулевое Тьма- а Серебро - о Мрак - нулевое Темнота - а Оттепель - нулевое
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