Пожалуйста загадку про берёзу
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Пожалуйста загадку про берёзу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белая, в полоску черную, но не зебра. сережки весят жёлтые, сама краса(берёза)
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