Какое расстояние между пристоями
Математика
Какое расстояние между пристоями
Ответ(ы):
Гость:
Шли навстречу и скорость реки не влияет. S = [(V1+R)+(V1-R)]*t S = (V1+V2)*t S = (30+24)*5 = 54*5 = 270 км ОТВЕТ: 270 км.
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