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Какое склонение у слова какао?
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Какое склонение у слова какао?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какао -это несклоняемое существительное У него нет сколонения.
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