Реши уравнение: 8p-2p-14,21=75,19 ; 295,1:(n-3)=13 пожалуйста с проверкой!
Математика
Реши уравнение: 8p-2p-14,21=75,19 ; 295,1:(n-3)=13 пожалуйста с проверкой!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8р - 2р - 14,21 = 75,19 8р - 2р = 75,19 + 14,21 8р - 2р = 89,4 6р = 89,4 р = 89,4 / 6 р = 14,9 295,1 / ( n - 3 ) = 13 n - 3 = 295.1 / 13 n - 3 = 22.7 n = 22.7 + 3 n = 25.7
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