События, достижения, памятники культуры,известные личности первобытного мира,древнего мира,средние века,новое время,новейшее время.
Окружающий мир
События, достижения, памятники культуры,известные личности первобытного мира,древнего мира,средние века,новое время,новейшее время.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ствол дерева они рубил. дерево брали ствол и вырисовавали лицо ,для них это был бог
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