Почему страхования является сбережения семейного бюджета
Обществознание
Почему страхования является сбережения семейного бюджета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потомучто без страховки любой фенансовый вклад можит быть просто недействителан без подтверждающих тех или иных документов.
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