Подчеркните предложения по членам предложения.упражнение 252.

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Подчеркните предложения по членам предложения.упражнение 252.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почте-д п ,1скл, другу-д п,2скл,золушке-п п,1 скл,фее-п п,1скл,крае-п п,2скл,матери-п п,3скл,вершины-р п ,1скл,ели-р п ,3 скл
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