Помогите с биологией 1в каком направлении движется кислород при газообмене в легких и тканях? 2В каком направлении движется углекислый газ при газообмене в легких и тканях? 3Сколько слоев в стенках альвеол при газообмене в л...

Биология

Помогите с биологией 1в каком направлении движется кислород при газообмене в легких и тканях? 2В каком направлении движется углекислый газ при газообмене в легких и тканях? 3Сколько слоев в стенках альвеол при газообмене в легких и тканях? 4Сколько слоев в стенках капилляров при газообмене в легких и тканях? 5Сколько слоев в стенках капилляров 6 Дайте объяснение термину газообмен в легких и тканях.

Автор: Гость