Срочно! !!Смешанные дроби. Как из меньшей с.дроби вычесть меньшую?Там что-то надо занимать и тд...можно поподробнее,я не поняла что,да как....

Математика
Срочно! !!Смешанные дроби. Как из меньшей с.дроби вычесть меньшую?Там что-то надо занимать и тд...можно поподробнее,я не поняла что,да как....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извини, но ты написала некорректно! Как это меньшую из меньшей???!
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