Срочно! !!Смешанные дроби. Как из меньшей с.дроби вычесть меньшую?Там что-то надо занимать и тд...можно поподробнее,я не поняла что,да как....

Математика

Срочно! !!Смешанные дроби. Как из меньшей с.дроби вычесть меньшую?Там что-то надо занимать и тд...можно поподробнее,я не поняла что,да как....

Автор: Гость