Ширина хоккейных ворот 1,8м,высота 1,2 Найдите площадь хоккейных варот
Математика
Ширина хоккейных ворот 1,8м,высота 1,2 Найдите площадь хоккейных варот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножаем 1,8 м *1,2 м = 2,16 м²
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