Ширина хоккейных ворот 1,8м,высота 1,2 Найдите площадь хоккейных варот

Математика
Ширина хоккейных ворот 1,8м,высота 1,2 Найдите площадь хоккейных варот
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Гость:
Умножаем 1,8 м  *1,2 м =  2,16 м²
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