Привет, подскажи пожалуйста какой газ удаляется из воды при кипячении. Заранее сп??сибо :-)
Биология
Привет, подскажи пожалуйста какой газ удаляется из воды при кипячении. Заранее сп??сибо :-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сама вода начинает испараться , никакого газа кроме о2 там нет
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