Привет, подскажи пожалуйста какой газ удаляется из воды при кипячении. Заранее сп??сибо :-)

Биология
Привет, подскажи пожалуйста какой газ удаляется из воды при кипячении. Заранее сп??сибо :-)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сама вода начинает испараться , никакого газа кроме о2 там нет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши уравнение: 8p-2p-14,21=75,19 ; 295,1:(n-3)=13 пожалуйста с проверкой!
Ответить
Математика
Ширина хоккейных ворот 1,8м,высота 1,2 Найдите площадь хоккейных варот
Ответить
Биология
Помогите с биологией 1в каком направлении движется кислород при газообмене в легких и тканях? 2В каком направлении движется углекислый газ при ...
Ответить
Русский язык
Сочинение "История семьи Трофимовых как страница истории страны" (по фильму "Офицеры")
Ответить
Математика
Срочно! !!Смешанные дроби. Как из меньшей с.дроби вычесть меньшую?Там что-то надо занимать и тд...можно поподробнее,я не поняла что,да как....
Ответить