Какое слово можно ставить из этих букв "П к р н и а з д"

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Какое слово можно ставить из этих букв "П к р н и а з д"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Праздник. Наверно, вместо буквы в должна быть з
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